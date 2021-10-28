Бишкек, 28 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В столице Киргизии Бишкеке число отравившихся роллами в сети кафе превысило 300, сообщили 28 октября в пресс-службе минздрава.

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«На сегодняшний день выявлено уже более 300 пострадавших от отравления», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось о 282 пострадавших. Среди отравившихся роллами, приготовленными в популярной сети кафе, оказался 31 ребёнок.

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