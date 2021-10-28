Нью-Дели, , 10:13 — REGNUM Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Agni-V, дальность которой составляет свыше 5 тыс. км, провели вечером 27 октября Вооруженные силы (ВС) Индии. Об этом 28 октября сообщает газета The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны.

«Успешное испытание Agni-V, способной поражать северную часть Китая, согласуется с политикой Индии по «обеспечению надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения», — приводит сообщение индийского минобороны издание.

Кроме этого, отмечается, что ракету была запущена с островного испытательного ракетного центра около берегов штата Одиша в направлении Бенгальского залива и за ее полетом велось наблюдение с помощью радаров, наземных и морских оптико-электронных систем слежения.

Также указывается, что испытание твердотопливной трехступенчатой ракеты Agni-V впервые было проведено ночью и уточняется, что это первое испытание такой МБР командование ВС Индии со времени ее поступления в текущем году на вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября индийская контрразведка арестовала действующего офицера ВМС Индии, двух бывших военнослужащих, а также двух гражданских лиц, подозреваемых в причастности к предполагаемой утечке секретной информации о будущей модернизации дизель-электрических подводных лодок класса «Кило» российской постройки.