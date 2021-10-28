Ярославль, 28 октября 2021, 10:13 — REGNUM В Ярославле суд оштрафовал собственника за снос исторического здания на улице Максимова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия региона.
Директором ООО «Пионер-1» является крупный ярославский бизнесмен Евгений Мухин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание было снесено в августе 2021 года. Как рассказали общественники, по данным Росреестра, дом был построен в 1918 году. Следовательно снести его можно только с разрешения регионального департамента охраны культурного наследия. Сведения об обжаловании судебного решения пока нет.
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