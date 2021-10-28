Ярославль, 28 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Ярославле суд оштрафовал собственника за снос исторического здания на улице Максимова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия региона.

Игорь Ямщиков Снос дома в Ярославле

«По факту сноса исторического здания по адресу: город Ярославль, ул. Максимова, 3, по результатам контрольно-надзорных мероприятий департамента охраны объектов культурного наследия области, 12.10.2021 собственник ООО «Пионер-1"привлечен судом к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 000 рублей», — сообщили в департаменте.

Директором ООО «Пионер-1» является крупный ярославский бизнесмен Евгений Мухин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание было снесено в августе 2021 года. Как рассказали общественники, по данным Росреестра, дом был построен в 1918 году. Следовательно снести его можно только с разрешения регионального департамента охраны культурного наследия. Сведения об обжаловании судебного решения пока нет.