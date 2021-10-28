Оренбург, , 10:12 — REGNUM В администрации Оренбурга корреспонденту ИА REGNUM подтвердили информацию об обысках, которые 28 октября проводят силовики.

Обыск

«В здании управления строительства и дорожного хозяйства администрации города сотрудниками ФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники управления оказывают содействие представителям правоохранительных органов», — отметили в пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее СМИ опубликовали фото силовиков возле здания администрации и сообщили об обысках. Причина оперативных мероприятий не называется.

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