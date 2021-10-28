Рига, , 10:11 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Игроки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА шайбы забросили нападающие Валентин Зыков, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен.

У «Динамо» точными бросками отметились форварды Лукаш Радил, Гинтс Мейя и защитники Оскар Цибульскис и Рис Скарлетт.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА. Решающий бросок исполнил нападающий Андрей Кузьменко.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 35 очков. «Динамо» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 21 очком.

Читайте также: Московское «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче КХЛ