Самара, , 10:12 — REGNUM 12 школ могут построить в Самарской области на принципах государственно-частного партнерства. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство школы в Ярославле

Сообщается, что это может стать возможным благодаря участию области в государственной программе «Развитие образования», стартовавшей в 2021 году по инициативе Министерства просвещения РФ.

Государственной программой предусмотрены субсидии из средств федерального бюджета в случае реализации региональных проектов по возведению дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.

«Мы очень заинтересованы реализовывать проекты образовательных учреждений — школ, детских садов на принципах государственно-частного партнерства. Использование механизма ГЧП — а Самарская область является одним из лидеров в сфере государственно-частного партнерства в стране — увеличивает наши возможности. Регион подготовился и в числе первых в стране получил дополнительные ресурсы для строительства новых школ», — приводит пресс-служба слова главы области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что в рамках государственно-частного партнерства могут быть построены всего 12 школ: Тольятти, в Самаре, а также Волжском районе.

Сообщается, что Азаров поручил при проектировании и возведении школ учесть демографические волны, разрабатывать проекты с возможностью перепрофилирования зданий так, чтобы учреждение могло работать и как школа, и как детский сад.

По информации пресс-службы, данная программа рассчитана до 2026 года. За это время в регионе намерены капитально отремонтировать 31 школу.