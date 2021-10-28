Симферополь, , 10:10 — REGNUM В Крыму намерены подписать инвестиционное соглашение о возрождении и развитии грязелечебницы «Мойнаки» в Евпатории, об этом в эфире «Крым 24» 28 октября сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона. На базе исторического курорта планируется создать реабилитационный центр мирового уровня.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В этом году у нас появились инвесторы, часть — крымские, которые готовы взять на себя возрождение и развитие комплексных территорий императорской грязелечебницы «Мойнаки», — сказал Ворона.

По его словам, объём капитальных инвестиций оценивается в сумму около 30 млрд рублей, еще около пяти — семи миллиардов составят дополнительные инвестиции. Соглашение планируется подписать уже в ближайшие недели.

Грязелечебница у озера Мойнаки в Евпатории стала первой в Крыму, её построили в конце XIX века. В последние 40 лет некогда популярный курорт, куда приезжали на лечение и реабилитацию пациенты со всего Советского Союза и из-за рубежа, заброшен.