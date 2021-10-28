Симферополь, 28 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Крыму намерены подписать инвестиционное соглашение о возрождении и развитии грязелечебницы «Мойнаки» в Евпатории, об этом в эфире «Крым 24» 28 октября сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона. На базе исторического курорта планируется создать реабилитационный центр мирового уровня.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В этом году у нас появились инвесторы, часть — крымские, которые готовы взять на себя возрождение и развитие комплексных территорий императорской грязелечебницы «Мойнаки», — сказал Ворона.

По его словам, объём капитальных инвестиций оценивается в сумму около 30 млрд рублей, еще около пяти — семи миллиардов составят дополнительные инвестиции. Соглашение планируется подписать уже в ближайшие недели.

Грязелечебница у озера Мойнаки в Евпатории стала первой в Крыму, её построили в конце XIX века. В последние 40 лет некогда популярный курорт, куда приезжали на лечение и реабилитацию пациенты со всего Советского Союза и из-за рубежа, заброшен.