Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Послание умершей бабушке на фасаде церкви в центре Петербурга обернулось для молодого «художника» уголовным делом. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО . Автор послания на церки в центре Петербурга

25 октября в полицию Центрального района Северной столицы поступило сообщение о том, что на стене храма по улице Шпалерной обнаружена надпись. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Ущерб от граффити оценили в 51 тыс. рублей. Полиция начала поиски злоумышленника, и 27 октября у своего дома по улице Ленской в Красногвардейском районе был задержан 23-летний петербуржец.

Полицейским молодой человек пояснил, что в тот день находился в алкогольном опьянении. Он рисует абстракции, пишет музыку. Цель своего противоправного поступка мужчина назвать не смог, но пояснил, что недавно потерял бабушку, которая была верующим человеком.

«Скорее всего слово: «Проснись» было неким посланием. Я понимаю, что я сделал, но у меня не было определенной цели, я не хотел оскорбить чувства верующих», — подчеркнул задержанный.

По признанию «художника», ранее он был привлечен к ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Несмотря на принесенные извинения, полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»). В случае, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит штраф до 3 млн рублей, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.