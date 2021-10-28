Варшава, 28 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. 27 октября в Варшаве руководитель Института национальной памяти (ИНП) Польши Мажена Крук вручила награды за популяризацию польской культуры и истории в зарубежных странах. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Наград от польского ИНП были удостоены пять общественных деятелей — активистов польской диаспоры в Италии, Бельгии, Канаде и США, а также одна организация — Общество польских ветеранов в Канаде.

«Независимо от того, где награжденные деятели находятся, они остаются поляками и отстаивают польские интересы в мире. За это они заслуженно награждаются со стороны не только нашей организации, а всего польского государства», — заявила Крук во время церемонии награждения.