Владикавказ, , 10:07 — REGNUM В Северной Осетии произошло еще одно ЧП в колонии №1, где ранее пришлось устранять последствия массовых беспорядков. В результате конфликта между двумя осужденными один из них нанес другому колото-резаные раны, из-за которых тот скончался, пишет портал «15-й Регион».

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Инцидент произошел 10 октября. Участник конфликта сообщил о нем в дежурную часть колонии, после чего раненый был госпитализирован в одну из городских больниц Владикавказа. Однако врачи не смогли оказать помощь пострадавшему, и он скончался.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Виновник признал свою вину и написал явку с повинной, пишет «15-й Регион».

Отметим, что официальных комментариев по поводу данного ЧП на сайтах правоохранительных органов и ФСИН РФ по региону пока нет.

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