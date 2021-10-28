Южно-Сахалинск, , 10:07 — REGNUM На Сахалине в ковидных стационарах находятся на лечении 334 пациента. В инфекционных госпиталях остаются свободными 242 койки. Ещё 191 носитель коронавируса лечится дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в региональном оперативном штабе.

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За сутки в островном регионе инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось ещё у 88 человек (днём ранее — 71). За всё время на Сахалине выявили 34 652 носителя коронавируса.

Скончались от COVID-19 за сутки ещё три человека (днём ранее — два). За весь период пандемии не справились с болезнью 360 жителей Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние 24 часа привились от коронавируса ещё 792 человека (днём ранее — 516). За всё время вакцинировали по состоянию на 28 октября уже 186 657 жителей островного региона.