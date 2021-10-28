Вашингтон, 28 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Инсайдер Billbill-Kun опубликовал список видеоигр, которые станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus в ноябре 2021 года. Об этом 28 октября сообщает издание Eurogamer.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

По словам Billbill-Kun, библиотеку PS Plus пополнят игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Knockout City, The Walking Dead: Saints and Sinners и First Class Trouble. Ранее инсайдер уже «сливал» в Сеть подборку PS Plus на сентябрь и октябрь 2021 года — в обоих случаях список игр подтвердился.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Sony провела свою очередную презентацию игр State of Play. Геймеры остались недовольны трансляцией.