Москва, , 10:04 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 16 лесных пожаров на общей площади 13 064 га. Об этом 28 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар 89.mchs.gov.ru

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 064 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Свердловской области; в Алтайском, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях; а также в Еврейской автономной области.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается семь лесных пожаров на общей площади 742 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 628 человек, 101 единица техники и три воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 27 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что в отношении Якутии предпримут ряд мер, которые позволят снизить риски повторения ситуации с лесными пожарами, сложившейся этим летом.