Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбурге сотрудники ФСБ нагрянули в Управление строительства и дорожного хозяйства администрации, а также подведомственное мэрии муниципальное бюджетное учреждение МБУ «УКС». Об этом сообщает портал ural56.ru, публикуя фото людей в жилетах с надписью «ФСБ», которые направляются к зданию управления строительства и дорожного хозяйства.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным 56orb.ru, силовики проводят обыски и изымают документы. Посетителей в здание, где располагается УКС, не пускают. Также СМИ отмечает, что и.о. Управления капстроительства Сергей Рукин отправлен в отставку.

Между тем, ситуацию в горадминистрации ситуацию с обысками не комментируют. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM заявили, что Рукин не уволен.

В силовых ведомствах информацию о мероприятиях не смогли оперативно прокомментировать.