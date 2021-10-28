Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга выложил в интернет список и трассировку новых автобусных маршрутов, которые будут поэтапно запущены в 2022 году в рамках масштабной транспортной реформы.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Напомним, в рамках новой модели транспортного обслуживания в Петербурге будут ликвидированы так называемые «маршрутки», и во всех видах общественного транспорта будут установлены единые условия оплаты проезда, в зависимости от действующего тарифа и вида проездного документа, в том числе льготного.

«В Петербурге и пригородах появятся 92 социальных автобусных маршрута. Большая часть из них полностью дублируют закрываемые коммерческие трассы, но есть и абсолютно новые направления, которые ранее не обслуживались общественным транспортом», — заявили в комтрансе Петербурга.

По каждому из вводимых маршрутов приведено подробное описание, дата ввода и прорисована трассировка.

Напомним, с началом транспортной реформы в апреле 2022 году в общественном транспорте Петербурга могут ввести пересадочный тариф.