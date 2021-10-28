Мёнхенгладбах, Германия, , 10:03 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче второго раунда Кубка Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0.

ФК Бавария Мюнхен

Счёт в матче открыл полузащитник Куадио Коне на второй минуте. Затем дубль оформил защитник Рами Бенсебаини, забивший на 15-й и 21-й минутах.

Во втором тайме дважды отличился нападающий Брил Эмболо, который забил голы на 51-й и 57-й минутах.

Таким образом, «Боруссия» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, а «Бавария» второй год подряд выбыла на стадии второго раунда.