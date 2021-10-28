Тбилиси, 28 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Политические споры необходимо решать с помощью демократических институтов. Об этом заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан, комментируя ситуацию в Грузии перед вторым туром выборов в органы самоуправления.

Келли Дегнан

«В прошлом году мы увидели, что нестабильная и поляризованная политическая ситуация наносит ущерб стране в целом: и экономическому, и политическому прогрессу», — сказала Дегнан.

Она призвала политические партии Грузии бороться за перемены в стране на выборах или в парламенте. Посол также выразила надежду, что избиратели смогут проголосовать и получить результат.

Напомним, оппозиционные партии осенью 2020 года объявили прошедшие выборы в парламент «сфальсифицированными». Они отказались входить в парламент и проводили протестные акции. Обстановка начала стабилизироваться в апреле 2021 года, когда большинство партий согласились начать работу в парламенте после ряда уступок со стороны правящей партии «Грузинская мечта».