Владивосток, 28 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Износ теплоцентралей Владивостока составляет 90%. Самый проблемный район — Первомайский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства Приморья.

Stolica-s.su Тепло

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«Мы видим, что латочный ремонт уже не спасает, требует капитальная перекладка труб. В этом году заменили более 8 км теплотрасс, прежде всего в Первомайском районе, в частности на улицах Сахалинская, Борисенко, Строительная, Черемуховая. Это самые «болевые точки», их ремонт позволит снизить в разы риск аварий», — рассказал директора Владивостокского предприятия электрических сетей Олег Титов.

По словам Титова, в 2022 году замена сетей во Владивостоке продолжится — уже подготовлена инвестпрограмма, на которую предусмотрено около 800 млн рублей.

Отмечается, что в Приморье на котельных сформирован 100% запас угля и мазута, необходимые договоры на поставку топлива заключены на весь период зимы 2021−2022.

Отопление подаётся в 90% жилых домов региона.

В соцсетях Приморья немало сообщений о порывах коммуникаций:

«Такого ещё никогда не было», — пишут жители Владивостока

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября во Владивостоке из 3416 домов к отоплению были подключены 2757 — это 81% от всего жилого фонда.