Барнаул, 28 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) и Сахалинская областная Дума объявили о намерении заключить соглашение соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба алтайского парламента, Дума Сахалина утвердила документ 20 сентября.

Сайт АКЗС Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания VII созыва

Стороны намерены сотрудничать в обсуждении, подготовке и внесению проектов федеральных законов, проведении мониторинга, анализа и оценки эффективности применения регионального и федерального законодательства, создании совместных комиссий и рабочих групп, проведении совместных мероприятий.

«Основными направлениями деятельности реализации соглашения станут: совершенствование законодательства и законотворческого процесса; совершенствование информационно-технического обеспечения законотворческой деятельности; усиление мер парламентского контроля за исполнением законов; обмен опытом в части сохранения и развития духовных традиций, а также в повышении открытости законотворческой деятельности; расширение обмена опытом по организации мониторинга законодательства, анализа и оценки эффективности правоприменительной практики законодательства и повышение прозрачности парламентской деятельности; развитие информационного взаимодействия», — пояснили в АКЗС.

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