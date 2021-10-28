Симферополь, , 10:00 — REGNUM В Крыму планируется возвести логистический центр, который станет крупнейшим в регионе, сумма инвестиций оценивается в 6 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Это будет крупное соглашение на шесть миллиардов рублей частных инвестиций, привлечённых в экономику республики. Это будет самый большой логистический центр в Крыму», — рассказал Ворона, уточнив, что инвестор крымский.

Реализация данного проекта, отметил Ворона, позволит Крыму решить вопрос с проблемами в поставках, дефицитом ряда товаров, а также скачками цен, в том числе и в туристический сезон. В планах инвестора также открытие в Крыму сети продовольственных магазинов.

Отметим, что в 2021 году в Симферополе достроили один логистический центр, ещё один строят в районе крымской столицы.