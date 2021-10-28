Москва, , 09:59 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует уход доллара в мировой экономике, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «На что жить будем: Госдума обсуждает федеральный бюджет – все новости»

«Можно предполагать, что доллар начнет отступать как основная форма расчета, нечем подкрепить его», — сказал Жириновский.

«Во время войны они его ввели как мировая валюта, в 1973 году он задрожал. Мы могли перехватить на себя руководство планеты, но стареющее руководство испугалось. Сейчас мировой войны, золотого содержания нету, доллар может вполне спотыкаясь-спотыкаясь отойти в сторону», — рассуждает парламентарий.