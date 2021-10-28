Белград, 28 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. За период с 2001 года Соединенные Штаты предоставили Сербии помощь на сумму более $1,16 млрд из которых помощь в размере более чем на $40 млн была предоставлена в минувшем году. Об этом 27 октября заявил посол США в Сербии Энтони Годфри, его слова приводит ИА «Красная Весна».

Дядя Сэм

"Наше партнерство длится 140 лет. Это отражение нашей решимости бороться вместе с общими проблемами, и наша самая важная общая цель — это путь Сербии к Европейскому Союзу», — сказал он.

При этом Годфри уточнил, что США, по его мнению — это крупнейший донор Сербии, и отметил, что американские компании инвестировали в республику $4 млрд долларов и создали свыше 20 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Сербию с официальным визитом прибыл министр иностранных дел КитаяВан И.