Бишкек, , 10:06 — REGNUM Власти Киргизии не считают, что с Россией следует заключить двухстороннее соглашение об организованной отправке на российскую территорию своих трудовых мигрантов. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций.

В соседних с Киргизией Таджикистане и Узбекистане власти заключили соглашения с Россией об организованной отправке мигрантов. В Бишкеке же указали на то, что ограничений для граждан из стран ЕАЭС нет.

«Учитывая, что Кыргызская Республика входит в объединение ЕАЭС, граждане республики при заключении трудовых договоров могут находиться в РФ и трудиться в соответствии с законодательством России без каких-либо ограничений», — заявили в пресс-службе ТАСС.

Вместе с тем в киргизском МИД помогают соотечественникам отрагнизованно отправиться на работу в Россию. Этим занимается информационно-консультационный центр департамента внешней миграции.

Так, с 22 российскими работодателями в 11 регионах, включая столичный регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, заключены соответствующие соглашения. Россия, подчеркнули в киргизском МИД, остаётся важным и основным направлением трудоустройства для граждан Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии официально насчитывается 104 тысячи безработных. Это на 3,4% больше, чем год назад.

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