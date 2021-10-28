Уфа, 28 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в одном из гипермаркетов в Уфе. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в торговом центре Москвы

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Сообщается, что мобильный пункт вакцинации был открыт в помещении гипермаркета на ул. М. Жукова, дом 37. Прививку от COVID-19 здесь можно получить с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00 часов, а в субботу и воскресенье, в праздничные дни с 10:00 до 20:00 часов.

Отмечается, что помещение оснащено необходимым оборудованием.

«Пункт оснащен средствами противошоковой терапии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что медики, которые будут осуществлять иммунизацию, проинструктированы по вопросам применения вакцины от COVID-19, проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медпомощи в экстренной и неотложной форме, правилам соблюдения «холодовой цепи».