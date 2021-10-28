Владикавказ, 28 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии попал под следствие за превышение должностных полномочий руководитель республиканской службы по тарифам. Его подозревают в совершении преступления, из-за которого был нанесен ущерб поставщику электроэнергии в регион на сумму более 46 млн рублей, сообщили 28 октября в пресс-службе Следственного комитета по РСО-Алании.

Коррупция

Как стало известно в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками СКР и ФСБ, правление службы по тарифам 25 декабря 2019 года утвердило индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год.

После этого, с 25 по 28 декабря руководитель службы по тарифам умышленно внес изменения в установленные тарифы. Это повлекло создание тарифного профицита у аффилированных ему сетевых компаний.

«Подозреваемый, в целях создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций, умышленно внес изменения в установленные тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб гарантирующему поставщику электроэнергии в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго», на сумму более 46 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время подозреваемый задержан решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.