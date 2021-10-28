Ницца, Франция, , 09:53 — REGNUM «Ницца» сыграла вничью с «Марселем» в перенесённом матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий «Ниццы» Амин Гуири. «Марсель» смог отыграться на 42-й минуте благодаря голу Димитри Пайета.

На сегодняшний день «Ницца» занимает четвёртое место в чемпионате Франции, в активе команды 20 очков. «Марсель» идёт на четвёртом месте с 19 очками.

Напомним, 22 августа матч между «Ниццей» и «Марселем» был прерван из-за нападения болельщиков на футболистов. Беспорядки начались после того, как Пайет бросил бутылку в толпу болельщиков, в результате фанаты прорвались на поле и устроили массовую драку.

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