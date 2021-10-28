Ярославль, 28 октября 2021, 09:51 — REGNUM Налоговые инспекции Ярославской области приостанавливают приём граждан с 1 по 3 ноября 2021 года. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.
Приём ярославцев будет остановлен в связи с тяжёлой ситуацией по ковиду.
С 8 ноября приём и обслуживание будет вестись только по предварительной записи. В целом налоговики призывают ярославцев решать вопросы дистанционно — через сервисы ФНС и Госуслуги.
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