Ярославль, 28 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Налоговые инспекции Ярославской области приостанавливают приём граждан с 1 по 3 ноября 2021 года. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.

If-ns.ru УФНС по Ярославской области

Приём ярославцев будет остановлен в связи с тяжёлой ситуацией по ковиду.

«Документы на бумаге, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы, оборудованные в налоговых инспекциях. На конвертах следует указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также указанные документы можно направить по почте», — пояснил Дмитрий Яковицкий.

С 8 ноября приём и обслуживание будет вестись только по предварительной записи. В целом налоговики призывают ярославцев решать вопросы дистанционно — через сервисы ФНС и Госуслуги.