Минск, 28 октября 2021, 09:51 — REGNUM В белорусском СИЗО покончил с собой задержанный по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин. Об этом 28 октября сообщает РЕН ТВ.
Скрипкина задержали в Белоруссии накануне, 27 октября. Его должны были вернуть в Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын были убиты в Москве.
Мотивы преступления устанавливаются. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе финансовую. Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство.
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