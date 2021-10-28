Минск, , 09:51 — REGNUM В белорусском СИЗО покончил с собой задержанный по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин. Об этом 28 октября сообщает РЕН ТВ.

«Скрипкин совершил самоубийство в изоляторе в Белоруссии», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Скрипкина задержали в Белоруссии накануне, 27 октября. Его должны были вернуть в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын были убиты в Москве.

Мотивы преступления устанавливаются. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе финансовую. Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство.

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