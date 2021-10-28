Порт-о-Пренс, , 09:50 — REGNUM Глава наиболее крупной на Гаити преступной коалиции банд «G9» Джимми Черизье потребовал немедленно отправить в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри. Об этом 27 октября сообщило ИА «Красная Весна».

Отмечается, что глава преступной коалиции заявил во время своего выступления по радио, что бандами будут немедленно разблокированы дороги к топливным терминалам в случае, если премьер-министр Гаити покинет свой пост.

«Районы, находящиеся под контролем G9, остаются закрытыми только по одной причине: мы требуем отставки Ариэля Анри», — сказал Черизье.

Помимо того, указывается, что также отставки премьер-министра страны потребовал президент Национального собрания Джозеф Ламберт, высказавшийся за глобальное соглашение, которое могло бы позволить Гаити преодолеть нынешний кризис.

Отметим, серьезный топливный кризис на Гаити начался после того, как банды в столице перекрыли подъезды к топливным терминалам.