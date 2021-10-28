Хабаровск, 28 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Башенный кран упал на стройке в Хабаровске из-за технической неисправности или нарушения правил его эксплуатации. Об этом сообщает 28 октября пресс-служба следственного управления СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Centurion198 Башенный кран

Следователи продолжают работу с уголовным делом о нарушении правил безопасности при строительстве, которое было возбуждено после падения башенного крана на фасад строящейся поликлиники в краевом центре. ЧП произошло 26 октября, в результате, как сообщало ИА REGNUM, погиб рабочий, а крановщик выпал из кабины и получил тяжёлые травмы.

«Следствием рассматриваются и отрабатываются все возможные версии случившегося, среди которых возможные технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации», — сообщили в ведомстве.

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