Тирасполь, , 09:46 — REGNUM В ходе 1906 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 489 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 66 360 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 59 950 человек, в том числе 381 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1499 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 12 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1990 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 618 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 393 человека, скончались девять пациентов с COVID-19.