Симферополь, 28 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Все инвестиционные соглашения, подготовленные к Ялтинскому международному экономическому форуму (ЯМЭФ), будут подписаны Республикой Крым до конца 2021 года, некоторые — уже в ближайшие две недели. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» 28 октября сообщил генеральный директор Корпорации развития российского полуострова Дмитрий Ворона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Всего в рамках ЯМЭФ-2021 Крымом планировалось подписание соглашений на сумму около 40 млрд рублей.

«Хотели это сделать в дружеской обстановке с участием партнёров. Обязательно сделаем, но разобьём на ряд форматов, чтобы не допускать большой концентрации людей», — рассказал Ворона.

Как сообщало ИА REGNUM, Ялтинский международный экономический форум вот уже второй год подряд переносится из-за пандемии коронавируса. Его вынужденно перенесли в апреле 2020 года, в этом году он был запланирован на ноябрь, но власти приняли решение перенести его из-за сложной эпидемиологической ситуации.