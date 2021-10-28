Хабаровск, , 09:45 — REGNUM На таможне в Хабаровске с января по октябрь включительно выявили 7188 единиц контрафактной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Контрафакт Пресс-служба Воронежской маможни

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Отмечается, что предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 2 млн рублей.

В числе задержанных контрафактных товаров: обувь, одежда, духи, детские игрушки, спортивная одежда и другие товары. Некоторые из контрафактов были под видом известных брендов: Lego, Chanel, Burberry, Apple.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции.