Москва, 28 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2022−2024 годы лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал бюджетом «казенной милости и лукавой цифры», передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Геннадий Зюганов

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«Этот бюджет — это бюджет казенной милости», — дал оценку главному финансовому документу страны Зюганов.

Впервые гигантские деньги вкладываются в ФНБ.

«Никакого народного благосостояния в России нет… Страна оптом и в розницу загоняется в долговую яму, каждый третий рубль — заемный», — сказал депутат Госдумы.

Стране нужен новый курс и качественно иная финансовая политика, уверен Зюганов

В бюджете три ошибки, прежде всего, отсутствуют предпосылки для народосбережения.

«Заложено дальнейшее вымирание регионов страны», — отметил Зюганов.

Кроме того, в главном финансовом документе заложен импорт, в том числе иностранного капитала, говорит он.

Третья проблема — почти полное отсутствие инвестиций.

«Инвестиции закладываются к минимуму в надежде, что придет иностранный инвестор», — заявил Зюганов.