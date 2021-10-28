Пермь, , 09:42 — REGNUM В Пермском крае по результатам проверок условий воспитания, обучения, питания, развития и оздоровления детей дошкольные образовательные учреждения привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 600 тыс. рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Штраф Fas.gov.ru

В июле — августе 2021 года проверкам подвергли 73 детских сада. Выяснилось, что многие учреждения не соблюдают требования к содержанию помещений; дезинфекционный режим, ведут с нарушениями документацию пищеблока и медицинского блока. Претензии были и по поводу отбора суточных проб продовольствия.

Возбуждено 59 административных производств о наложении штрафов на сумму более 600 тысяч рублей в отношении должностных и юридических лиц. Шесть протоколов направлено в суд для принятия решения.