Амстердам, , 09:42 — REGNUM В профилактических целях из-за возможного заноса птичьего гриппа на органической птицефабрике Barneveld в Нидерландах уничтожили всех кур-несушек. Об этом 28 октября сообщает ИА «Красная Весна».

Птичий грипп

Уточняется, в ходе отслеживания контактов компании в Зеволде, у которой было выявлено заражение кур птичьим гриппом, стало известно, что она поддерживала контакты с птицефабрикой Barneveld через посетителя.

При этом последний 26 октября был компании в Зеволде, где затем выявили птичий грипп, а после этого приехал в птичник с цыплятами на предприятии в Барневельде, в котором содержалось 9,5 тыс. кур-несушек, что посчитали рискованным контактом.

Также указывается, что в результате этого управление Нидерландов по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) приняло решение выбраковывать кур-несушек на ферме в Барневельде.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что в Тюменской области уральские спасатели завершили работу по оказанию помощи в ликвидации вспышки высокопатогенного гриппа птиц и предотвращении распространения заболевания.