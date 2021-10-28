Чебоксары, , 09:42 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 28 октября, произошло столкновение кареты скорой помощи с «Фордом Транзитом». Травмы получил фельдшер, сообщает УМВД по городу Чебоксары.

Скорая помощь Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

ДТП произошло около 04:26 на перекрёстке улицы Асламаса и проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах. Предварительно полиция установила, что скорая помощь следовала на вызов с включёнными проблесковыми маячками и при пересечении перекрёстка на красный свет столкнулась с автомобилем «Форд Транзит».

От удара «карета» перевернулась на крышу. На момент происшествия в салоне были фельдшер, которому понадобилась медицинская помощь, и врач.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария с участием скорой помощи произошла в Чувашии в феврале 2021 года. Тогда в результате ДТП ранения получили водитель и фельдшер «скорой».

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