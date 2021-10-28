Иркутск, , 09:41 — REGNUM По данным оперативного штаба на 28 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5421 человек, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 120 776 человек (+463 за сутки). Госпитализированы 4703 (+22 за сутки).

Выздоровели 106 434 пациента (+193 за сутки). Ещё 482 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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