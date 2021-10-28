Турин, Италия, , 09:40 — REGNUM Туринский «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в матче десятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ювентус

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези. «Ювентус» смог отыграться на 76-й минуте благодаря голу хавбека Уэстона Маккенни.

Победу «Сассуоло» принёс гол полузащитник Максима Лопес на 95-й минуте.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 15 очков. «Сассуоло» идёт на девятом месте с 14 очками.

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