Село Малые Дербеты, Калмыкия, 28 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В селе Малые Дербеты (Калмыкия) из-за крупной коммунальной аварии без воды остался микрорайон Пришиб. Об этом сообщают местные власти.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Нет воды

«В связи с возникшей аварийной ситуацией (прорыв водопровода) в ближайшее время будет прекращена подача воды», — уточняется в сообщении.

К ремонту инженерных сетей коммунальщики пообещали приступить утром 28 октября. Власти извинились за предоставленные неудобства и попросили сельчан с пониманием отнестись к возникшей ситуации.

ИА REGNUM отмечает, что в селе Малые Дербеты проживает около семи тысяч человек (данные из «Паспорта Малодербетовского сельского муниципального образования Малодербетовского района Республики Калмыкия» на 2014 год).