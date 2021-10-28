Джакарта, 28 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Два ученых из Индонезии включены в список 2% лучших исследователей мирового уровня Стэнфордского университета, сообщает Kompas.

U.S. Army RDECOM Ученые

В список вошли учёный Теджо Сасмоно из исследовательского центра молекулярной биологии института Эйкмана, а также исследователь из центра морской биоиндустрии Ратих Пангестути.

Интерес Теджо Сасмоно к исследованиям геморрагической лихорадки денге был вызван тем, что эта болезнь часто встречается в Индонезии.

«Индонезия занимает первое место по заболеваемости денге в Юго-Восточной Азии. Кроме того, из четырех типов вируса денге все четыре находятся в Индонезии», — заявил Теджо Сасмоно.

Ратих Пангестути уделяет внимание в своих исследованиях устойчивому исследованию морских ресурсов. Интерес к морскому миру обусловлен богатством биологических ресурсов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил во время празднования Дня клятвы молодежи 28 октября, что страна может преодолеть любые проблемы с учетом существующего разнообразия.