Абакан, , 09:38 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Лидерами по приросту остаются города Абакан, Черногорск и Саяногорск — 89, 27 и 17 новых носителей соответственно.

«93 человека обратились с признаками ОРВИ, 18 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 52 случая — семейные контакты, еще 25 — служебные», — добавили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года республике достигло 25 580.