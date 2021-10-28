Якутск, 28 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Якутии пресечена продажа заражённой африканской чумой свиней (АЧС) партии мяса. Вес товара, в котором обнаружена инфекция, составлял 2,9 тонны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Заражённую партию привезли из Саратовской области. АЧС выявила Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория, куда пробы сырья были отправлены из посёлка Нижний Бестях. Свинину поставляло предприятие ООО «СарПродТрейд», партию провозили через Белгородскую область, где выявлена вспышка чумы свиней.

Инфекция была обнаружена благодаря автоматизированной система для электронной сертификации грузов «Меркурий». Мясо будет утилизировано.

Как сообщало ИА REGNUM, случай африканской чумы свиней подтверждён на площадке холдинга «Мираторг — Белгород» в Корочанском районе Белгородской области. Заболевание было обнаружено на репродуктивной площадке холдинга в хуторе Хмелевое.