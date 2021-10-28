Москва, 28 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, где проведет встречу с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Андреем Шведом. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«В ходе встречи с президентом Белоруссии будут обсуждаться темы взаимодействия с белорусскими коллегами, углубления межведомственного диалога и необходимости внесения корректив в вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего СНГ», — сообщили в пресс-службе.

Во время встречи с генпрокурором Белоруссии Краснов обсудит способы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече генпрокуроров стран СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что использование искусственного интеллекта в преступных целях превратилось в новую угрозу для стран Содружества Независимых Государств.

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