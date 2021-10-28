Лондон, 28 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе пошла вниз на открытии торгов 28 октября. Топливо стало стоить меньше $1000 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

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Торги открылись снижением цены на газ на 6%. В Европе ожидают, что российская компания «Газпром» заполнит подземные газовые хранилища.

Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в 9:01 мск стоил $973 за тысячу кубометров. Это соответствует €81,2 за МВт⋅ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

Ещё 25 октября тысяча кубометров газа торговалась на уровне $1109.

Как сообщало ИА REGNUM, в Газпроме пообещали наполнить газом европейские подземные хранилища после того, как они будут заполнены в России. Ожидается, что российские ПХГ заполнят к 8 ноября.

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