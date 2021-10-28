Вильнюс, , 09:34 — REGNUM На границе Литвы и Белоруссии началось возведение четырехметрового по высоте заградительного сооружения с колючей проволокой. Первый участок, где были произведены данные работы, находится вблизи города Друскининкай. Об этом передает пресс-служба литовского правительства.

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Сообщается, что возведение заграждений продолжится в ноябре и декабре текущего года, когда из Польши и Нидерландов будут экспортированы материалы для продолжения строительства объекта. В первую очередь возведение заграждений будет на тех отрезках литовско-белорусской границы, которые наиболее подвержены попыткам нелегального пересечения мигрантами. Общая протяженность таких отрезков — около 100 километров.

Это будет лишь первый этап строительства двойного барьера, который должен быть построен до конца апреля. Работы на границе продлятся до сентября следующего года. В итоге заграждение будет длиной 500 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские и польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу и Литву с территории Белоруссии.