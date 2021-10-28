Ярославль, 28 октября 2021, 09:34 — REGNUM Ростовский районный суд Ярославской области удовлетворил ходатайство следователей об аресте жительницы Ростова, выкинувшей из окна собственную малолетнюю дочь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 26 октября 2021 года 25-летняя жительница Ростова выбросила из окна 3-го этажа свою 4-летнюю дочь. Ребёнка госпитализировали с травмами в ярославскую детскую больницу. Арестовали женщину 27-го октября.
Расследование уголовного дела взял под контроль прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.